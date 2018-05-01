 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية التقلبات الجوية العملية الشاملة 2018

ماذا حدث لسكان هيروشيما بعد عقود من إسقاط القنبلة النووية؟

03:32 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
ماذا حدث لسكان هيروشيما بعد عقود من إسقاط القنبلة النووية؟

محمود علي

حدد العلماء الجرعة النووية التي تعرض لها سكان جزيرة هيروشيما اليابانية عام 1945، باستخدام عظام أحد الضحايا الأول، والتي كشفت عن الآثار التي يعاني منها سكان الجزيرة بعد عقود من إسقاط القنبلة النووية .

وتوصلت الدراسة لنتائج مقلقة حول الآثار المستقبلية والتداعيات النووية بعد إسقاط القنبلة النووية التي قتلت آلاف الأضخاص، بينما عاني آخرون من أمراض متعلقة بالإشعاعات علي مدار السنوات التالية.

واستخدم العلماء تقنية مصممة للحفريات، بتحليل جزء من عظم الفك من ضحية لكارثة "هيروشيما" وكشف مستويات الإشعاع والتي وصلت إلي ضعف الجرعات المميتة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الدراسة التي بدأت منذ الثمانينيات أن عظام سكان المنطقة أصبحت "بارامغناطيسية" أي ذات مغناطيسية أقل.

وفتحت الدراسة الباب أمام دراسات مستقبلية تكشف المزيد من التفاصيل حول الهجوم النووي الذي وقع قبل سبعة عقود تقريباً.

القنبلة النووية هيروشيما امريكا اليابان

الخبر التالى:

الدومنيكان تقيم علاقات رسمية مع الصين وتقطع علاقاتها مع تايوان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان