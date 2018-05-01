أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران تكذب.. وإسرائيل تخادع

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تكذب بخصوص برنامجها النووي مشيرًا إلى أنها تسعى للحصول على سلاح نووي، ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالقول إن ما تحدث عنه نتنياهو إدعاءات كاذبة، وصرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عُرض عليه قطعة من سيناء كجزء من مشروع دولة فلسطينية بحدود مؤقتة لكن عباس رفض.