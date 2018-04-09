ماي: روسيا وحدها لديها "القدرة والنية والدافع" لتسميم سكريبال

لندن - (أ ف ب):

كررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الاثنين، اتهامها لموسكو بتسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال معلنة أن روسيا وحدها لديها "القدرة والنية والدافع" للقيام بعمل من هذا النوع.

وقالت ماى بعد لقائها نظيرها الدنماركى لارس لوكى راسموسن "ما من تفسير معقول بخلاف مسؤولية روسيا".

وقالت ماى "لا تجتمع لدى أى بلد آخر القدرة والنية والدافع للقيام بعمل كهذا".

وتتهم بريطانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بتسميم العميل الروسى السابق سيرجى سركيبال وابنته يوليا فى سالزبرى فى 4 مارس بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

ويستخدم مسمى "نوفيتشوك" للإشارة إلى مجموعة من المركبات الكيميائية القوية والقاتلة التي تفيد تقارير أن الحكومة السوفياتية طورتها أواخر الحرب الباردة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وقالت ماي إن لدى روسيا "تاريخا من تدبير الدولة للاغتيالات" التي تستهدف بخاصة المنشقين.

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية أن روسيا تشكل "تهديدا مشتركا" لأمن أوروبا "على عدة جبهات".

واتهمت ماي روسيا بتنفيذ "حملة تجسس الكتروني وتعطيل (تدخل في الانتخابات) استهدفت ايضا الدنمارك".

وتنفي روسيا بشدة اي تورط في تسميم سكريبال متهمة في المقابل بريطانيا والاستخبارات الاميركية.

وأدت الأزمة بين روسيا والغرب إلى أكبر موجة طرد متبادل للدبلوماسيين في العصر الحديث.

ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى إلا أن وضعهما الصحي تحسن ولم تعد حالتهما حرجة.