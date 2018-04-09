مقتل 23 طفلا إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بشمال الهند

نيودلهي - (د ب أ):

لقي 23 طفلا على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الاثنين، عندما سقطت الحافلة المدرسية التي كانوا يستقلونها في واد بولاية هيماشال براديش بشمال الهند اليوم الاثنين، حسبما قالت الشرطة.

كما لقي أربعة أشخاص، بينهم سائق الحافلة، واثنان من مدرسي المدرسة وراكبة أخرى، حتفهم في الحادث الذي وقع في منطقة كانجرا.

وقال قائد شرطة المنطقة ،سانتوش باتيال، إن الحافلة التي كانت تابعة لمدرسة خاصة وتنقل اطفالا تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاما انحرفت عن الطريق وسقطت في واد يبلغ عمقه 91 مترا.

وأوضح باتيال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من موقع الحادث "انتشلنا الجثث في عمليات انقاذ. وقتل اثنان من المدرسين والسائق وامرأة محلية استقلت الحافلة في منتصف الرحلة، في الحادث."

وتابع باتيال إن الشرطة والمتطوعين المحليين انتهوا تقريبا من أعمال الإنقاذ ، لكن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.

ولم تؤكد الشرطة ما الذي تسبب في وقوع الحادث، لكن شهود عيان قالوا لوسائل الإعلام المحلية إن السائق فقد السيطرة على الحافلة عند منحنى حاد مما تسبب في سقوطها في الوادي.

وقد أعرب رئيس وزراء الولاية جاي رام ثاكور عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر بإجراء تحقيق في سبب الحادث.

يذكر أن الهند لديها أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم. ووفقًا لبيانات حكومية، يموت نحو 135 ألف شخص في المتوسط على طرق البلاد كل عام.

يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في المناطق الجبلية مثل هيماشال براديش وعادة ما تكون ناجمة عن القيادة المتهورة أو الطرق السيئة أو سوء حالة السيارات.