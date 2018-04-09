ظريف: إيران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع السنغال

داكار - (د ب ا):

صحر وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، ان بلاده تولي اهمية لتطوير العلاقات مع السنغال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ظريف، عقب لقاء رئيس جمهورية السنغال ماكي سال في داكار،بحسب وكالة انباء فارس .

وأضاف ظريف أنه بحث مع الرئيس السنغالي سبل تطوير العلاقات ومجالات التعاون بين إيران والسنغال على مختلف الاصعدة، مع التأكيد على تنمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أن إيران تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع السنغال.

وكان ظريف قد التقى اليوم ايضا مع نظيره السنغالي "صديكي كابا" وبحث معه العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

اشار ظريف، لدى لقائه نظيره السنغالي، اليوم الاثنين، الى عقد المنتدى الاقتصادي بين البلدين، واعتبر هذا المنتدى اطارا مناسبا لاستمرار التعاون الثنائي.

اعتبر وزير الخارجية الايراني أن أهم قضايا العالم الاسلامي هي قضية حقوق الشعب الفلسطيني وجرائم "الكيان الصهيوني" بحقهم، مؤكدا أن تسوية مشاكل العالم الإسلامي رهن بالوحدة الإسلامية والحوار.

واشار الى تواجد وفد سياسي واقتصادي وتقني ايراني رفيع في السنغال معلنا استعداد ايران لنقل تجاربها الى السنغال لاسيما على صعيد التقنيات الحديثة.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية السنغالي ، خلال اللقاء، ان عقد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية للبلدين خلال الاشهر القادمة يعد فرصة لتناول التعاون المشترك في باقي المجالات ومنها النفط والغاز .

كان ظريف قد بدأ امس الاحد جولة تشمل السنغال وناميبيا والبرازيل واوروجواي .