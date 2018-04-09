تعزيزات عسكرية ليبية لتحرير درنة شرقي البلاد

بنغازي - (د ب ا):

صرح مصدر أمني أن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الليبي تتجه إلى مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بناءً على تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية نشرتها اليوم الاثنين، إن "تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد تتجه إلى مدينة درنة، بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي".

وأشار المصدر إلى أن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى تخوم مدينة درنة، وذلك لتطهير وتنظيف المدينة من العصابات الإرهابية".

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب ، أعلن يوم أول الشهر الجاري عن قرب تحرير مدينة درنة، وذلك بعد تقدم قواته شرقا إثر عمليات تشنها منذ فبراير الماضي لتحرير المدينة.

ويفرض الجيش الليبي حصارا خانقا على مدينة درنة التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة مسلحة تسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".

وتحول الجيش إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي في منتصف العام الماضي مما يسمى "مجلس شورى ثوار بنغازي".