مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: "الكيماوي" استخدم مجددًا ضد المدنيين في سوريا

(مصراوي)

قالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، نيكي هالي، إن السلاح الكيماوي استخدم مجددا ضد المدنيين في دوما.

وأضافت خلال جلسة عاجلة حول الازمة السورية والمزاعم بشأن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في هجوم على مدينة دوما السورية، أن "نظام الأسد يقف في وجه كل من يحاول الدخول إلى دوما".

ثم وجهت هجومها نحو إيران وقالت "الإيرانيون وراء أعمال قذرة في سوريا".

وكان المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، قال إن كل الحديث عن "الهجمات الكيماوية كانت مزاعم لتنتشر في الغرب عبر ممولين مثل منظمة الخوذ البيضاء ثم ينشرها الإعلام على أنها حقائق".

وتابع "المعارضة لديها عناوين بريدية لأعضاء مجلس الأمن ويرسلون لهم معلومات مضللة". وأضاف أن "الخوذ البيضاء" ينشرون فيديوهات تظهر استعدادا وترتيبا لبعض المزاعم بأنهم يتعرضون لهجمات من الجيش السورية. وتم نشر هذه المقاطع التي هي جزء جديد من الحرب الدعائية.

ويعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة لمناقشة أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، حيث اتهمت قوات معارضة الحكومة السورية بشن هجمات بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 71 شخصًا بينهم أطفال.