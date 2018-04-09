رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بـ"إلحاق الأذى" بالفلسطينيين

تل أبيب - (أ ف ب):

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بـ"إلحاق الأذى" بفلسطينيي غزة إذا حاولوا مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد تجدد المواجهات عند الحدود بين القطاع والدولة العبرية ما أدى منذ 30 مارس إلى مقتل 31 فلسطينيا.

وقال نتنياهو محذرا في بيان: "لدينا قاعدة واضحة وصريحة نكررها باستمرار: إذا حاول أحدهم مهاجمتكم، قوموا وهاجموه. لن نسمح لهم بإيذائنا هنا عند الحدود مع غزة. بل نحن من سيلحق الأذى بهم".

وأدلى نتنياهو بتصريحاته خلال زيارته مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، التي استهدفتها في السابق صواريخ أطلقت من قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وعلى الرغم من التحذيرات الإسرائيلية شارك آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس، وبخاصة في يومي الجمعة الأخيرين، في تظاهرات قرب السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن القطاع، وادت المواجهات إلى مقتل 31 فلسطينيا وجرح المئات.

ولم يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الضربة التي استهدفت مطار التيفور العسكري في سوريا، في وقت اتهمت دمشق وحليفتاها روسيا وإيران إسرائيل بشن الهجوم.