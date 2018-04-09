بريطانيا تعرض تقديم الخبرات لليبيا لتطويق الهجرة غير الشرعية

لندن - (أ ف ب):

عرض وزير بريطاني خلال زيارته ليبيا، اليوم الإثنين، تقديم بلاده "خبرات تقنية ودعماً عملياً" للمساعدة في تطويق الهجرة غير الشرعية من خلال ليبيا التي باتت مركزاً للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون بالتوجه إلى أوروبا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت: "ناقشنا كيفية مساعدة ودعم هؤلاء الذين يعملون في هذا المجال الصعب واتاحة الفرصة امامهم للاستفادة من الخبرة التقنية والدعم العملي المقدم من المملكة المتحدة".

وأشار بيرت إلى الجهود المبذولة لمراقبة "كل الطرقات التي يسلكها المهاجرون من الصحراء الأفريقية" حتى ليبيا.

وأضاف أن جهوداً كهذه قد تشمل "إعطاء المعلومات لهؤلاء الذين يرغبون بالسفر عبر هذه الطرقات لتنبيههم بأنهم قد يكونون عرضة لخطر الاستغلال، ولاعتراضهم خلال الطريق لإقناعهم بالعودة وإعطائهم حزمة مساعدات للعودة إلى الوطن".

وقال بيرت الذي عقد محادثات مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، ومبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة: "ما يجب إيقافه هو تهريب البشر، وهجرة الأشخاص الذين يتم استغلالهم وهو ما يؤمن كميات كبيرة من الأموال للعصابات الإجرامية".