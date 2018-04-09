البيت الأبيض: روسيا لم تلتزم بتعهداتها تجاه البرنامج الكيميائي السوري

القاهرة - (مصراوى):

أعلن البيت الأبيض أن الهجوم الكيماوي يتطابق مع هجمات الأسد الكيماوية السابقة، مضيفًا أن قوات الأسد غير قادرة على شن هجمات كيميائية من دون دعم روسيا وإيران، وذلك حسبما أوردت وكالة "أسوشتيد برس" الإخبارية.

وأكد البيت الأبيض أن روسيا لم تلتزم بتعهداتها لضمان تدمير البرنامج الكيميائي السوري، موضحًا أن ترامب سيظل صارما بشأن روسيا الى ان ترى واشنطن تغييرا في سلوكها.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب بالانسحاب من سوريا لكنه يريد أيضاً ضمان منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.