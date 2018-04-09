الحكومة المكسيكية تراجع كل مشروعاتها المشتركة مع الولايات المتحدة

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال مكتب الرئيس المكسيكي في بيان اليوم الاثنين إن الحكومة المكسيكية ستراجع جميع مشروعاتها المشتركة مع الولايات المتحدة في ظل استمرار التوترات بشأن الهجرة والجدار الحدودي المقرر إقامته.

وقال البيان ان الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو طلب من جميع الوزارات الحكومية مراجعة تعاونها مع الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد.

ويعمل البلدان المتجاوران معا في عدة مجالات، بما في ذلك الهجرة غير المشروعة ومكافحة الجريمة المنظمة.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك بعدم القيام بما يكفي لمنع المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى من دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بنشر عناصر الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك حتى يبدأ البناء على جدار حدودي.

وردا على ذلك، أصدر بينا نييتو بيانا يدعو إلى الاحترام المتبادل بين البلدين.