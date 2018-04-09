مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يناشد مجلس الأمن التحرك بعد هجوم سوريا

جنيف - (د ب أ):

أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين أنه لابد أن يسرع مجلس الأمن الدولي بالتحرك بعد الاستخدام المزعوم الأخير للأسلحة الكيمائية في سورية، منتقدا بشدة القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) في المجلس.

وقال رعد الحسين "هناك عدد من الدول التي تحظى بنفوذ شديد متورطة بشكل مباشر في الصراع بسوريا، ومع ذلك تقاعست تماما عن وقف هذه العودة المشئومة إلى سلاح كيمائي متاح بالمجان للجميع" مشيرا بشكل غير مباشر إلى دول مثل روسيا.

وأضاف المفوض الأممي قبيل الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده مجلس الأمن بشأن سورية "الإدانات الشفهية غير كافية بالمرة على نحو واضح" متهما العالم بأنه لم يقدم سوى كلمات جوفاء وأن مجلس الأمن في حالة من الشلل.

وقال رعد الحسين " ينبغي على العالم - وخاصة الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن - أن يستيقظ ، ويستيقظ سريعا لمواجهة الضرر غير القابل للاصلاح والذي يلحق بواحد من أهم أعمدة ضبط الأسلحة ومنع معاناة البشر في العالم".