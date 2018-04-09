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واشنطن تسعى لاجراء تحقيق أممي جديد في سوريا بعد مزاعم بهجوم كيماوي

08:33 م الإثنين 09 أبريل 2018
واشنطن تسعى لاجراء تحقيق أممي جديد في سوريا بعد مزاعم بهجوم كيماوي

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ):

تسعى الولايات المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على إجراء تحقيق جديد في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وذلك في أعقاب مزاعم بهجوم كيماوي في دوما، المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة خارج العاصمة السورية دمشق.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وزعت نص مشروع قرار جديد اليوم الاثنين، يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على مناقشة إعادة إحياء آلية التحقيق التي تحدد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

واعترضت روسيا على تمديد هذه الآلية في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن أصدر التحقيق السابق تقريرا يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجمات غاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017.

الولايات المتحدة واشنطن سوريا هجوم كيماوي

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