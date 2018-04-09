ماتيس: الحوار الاستراتيجي مع قطر يعكس العلاقة المتينة بين واشنطن والدوحة

فيرجينيا - (د ب ا):

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الحوار الإستراتيجي مع قطر يعكس العلاقة المتينة بين واشنطن والدوحة، مضيفا "ندرس سبل تعزيز تعاون بلدينا العسكري في المستقبل"

جاء ذلك خلال لقاء ماتيس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين في مقر وزارة الدفاع الأمركية بولاية فيرجينيا،بحسب قناة الجزيرة.

وأكد ماتيس "نسعى للتعاون مع قطر من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط المضطرب وهو ما سيعزز فعاليتنا على عدة جبهات ليس أقلها مكافحة الإرهاب وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

من ناحيته، اعرب أمير قطر عن سعادته بوجوده في واشنطن مؤكدا أن "هذا يظهر مدى قوة العلاقات بين دولتينا وبين قواتنا المسلحة".

وقال "إننا نعمل عن قرب خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب. إننا في قطر نستقبل ما يزيد عن عشرة آلاف من جنودكم رجالا و نساء. ونحن نعمل جنبا إلى جنب في مواجهة الإرهاب ونسعى لبحث وسائل تطوير هذه العلاقة".

ومن المقرر أن يبحث اللقاء الأواصر المتينة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، ولا سيما العسكرية والأمنية والدفاعية، فضلا عن التنسيق لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

ويأتي ذلك في سياق الزيارة التي يقوم بها أمير قطر للولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الماضي والتي بدأها من ولاية فلوريدا حيث التقى عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين هناك.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن ترمب سيلتقي أمير قطر لبحث سبل دفع "الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة" بين الولايات المتحدة وقطر وذلك يوم غد الثلاثاء.