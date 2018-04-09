قائد حرس الحدود الإيراني: هناك تعاون جيد مع قطر بشأن الحدود

الدوحة - (د ب ا):

قال قائد قوات حرس الحدود الايرانية، العميد قاسم رضائي، الذي يجري حاليا زيارة الي قطر، إن هناك تعاونا حدوديا جيدا ومتناميا يجمع بين إيران وقطر.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هناك تعاون بين قوات الحدود الايرانية مع الجانب القطري لاجراء دوريات رصد واستشراف بحرية متزامنة؛ مضيفا ان زيارته الحالية للدوحة تأتي استكمالا للجهود الرامية الي ترسيخ مزيد من العلاقات الحدودية بين البلدين.

واضاف انه سيبحث خلال اللقاء مع المسؤولين في هذا البلد، موضوع الافراج عن الصيادين الايرانيين الذين كانوا قد دخلوا المياه القطرية سهوا.

وتابع: "نحن لا نواجه مشكلة حدودية خاصة مع قطر، سوي حالات دخول غير قانونية والتي تحدث بعضها عن طريق الخطا، من جانب صيادي البلدين.

وفيما وصف تعامل السلطات القطرية بشأن موضوع الصيادين الايرانيين بالايجابي، لفت العميد رضائي في ذات السياق الي الافراج عن عدد من الصيادين الايرانيين الذين كانوا قد دخلوا المياه القطرية خلال الاسبوع الماضي.

وخلص قائد شرطة حرس الحدود الايرانية الي القول، ان منطقة" الخليج الفارسي" متعلقة بجميع الدول المتشاطئة، بما يستدعي مزيدا من التعاون المشترك لادارة هذه المنطقة البحرية.

ووصل العميد قاسمي والوفد لمرافق اليوم الاثنين الي الدوحة للمشاركة في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات الحدودية بين ايران وقطر .