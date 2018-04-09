بالصور- حجم الأمتعة الشخصية لـ"محمد بن سلمان".. ومقر إقامته في أغلى قصر بالعالم

كتب- عبدالعظيم قنديل:

التقطت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية صورًا لأمتعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء تفريغها على هامش زيارته إلى باريس.

وعلى الرغم من التعتيم على مكان إقامة الأمير في فرنسا، كشفت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية أنه من المقرر أن يقيم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القصر الذي اشتراه في الآونة الأخيرة، مشبهة إياه بـ"قصر فرساي".

ومن المعروف أن قصر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقع بالقرب من مدينة فرساي الفرنسية، ويعد من أغلى الممتلكات في العالم، حيث بيع بـ300 مليون دولار في عام 2015.

ويحتوي القصر على نافورة ذهبية، وتماثيل من الرخام، ومتاهة تمتد على مساحة 57 فدّانًا "ما يقارب 24 هكتارًا" وحديقة رائعة مزدانة بالمناظر الطبيعية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، زعمت في ديسمبر الماضي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المشتري لقصر لويس الرابع عشر التاريخي في فرنسا قبل عامين بمبلغ 300 مليون دولار.

ووصل بن سلمان إلى فرنسا، أمس الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة، وتناول العشاء مساءً مع ماكرون في متحف اللوفر في وسط باريس.

يذكر أن ولي العهد أمضى 3 أسابيع في الولايات المتحدة حيث عقد لقاءات ووقع اتفاقات عديدة، لن تستمر زيارته لفرنسا إلا 3 أيام وسط تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعماله الذي لا يزال غامضًا.