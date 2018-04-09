المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ترفض طلب استئناف من العداء بيستوريوس

كيب تاون - (د ب أ):

رفضت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا ، اليوم الاثنين، طلبا مقدما من العداء الأولمبي المبتور الساقين أوسكار بيستوريوس لاستئناف حكم بالسجن 13 عاما الصادر بحقه على خلفية ادانته بالقتل.

وخلصت المحكمة إلى "ضرورة رفض الطلب باستئناف الحكم "، حسبما جاء في بيان أمين سر المحكمة كجوادي ماكجواكجا.

ويعني القرار أن العداء الذي أدين بقتل صديقته العارضة ريفا ستينكامب في يوم عيد العشاق في عام 2015، لا يمكنه القيام بأي محاولات أخرى لاستئناف حكمه.

وقدم بيستوريوس طلبا في ديسمبر، قائلا إن الحكم الصادر بحقه غير عادل وأن آخر حكم قضائي تجاهل الحقائق المهمة.

ويصر العداء الجنوب إفريقي المعروف ب"عداء الشفرات" بسبب أطرافه الصناعية، على أنه أعتقد ستينكامب شخصا دخيلا عندما أطلق النار عليها عبر باب الحمام.