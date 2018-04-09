مسئول بالجامعة العربية: القضية الفلسطينية ستطرح بشكل خاص في القمة العربية

القاهرة - (أ ش أ)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن هناك ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية ، مشيرا إلى أن الملف الفلسطيني يعد الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات ؛ وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالدمام.

وأضاف زكي - في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن الوضع الذى تتعرض له القضية الفلسطينية بجانب التطورات التى حدثت منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن نقل السفارة والإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل أدى إلى عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأزمات في سوريا وليبيا واليمن ، علاوة على التهديدات الايرانية وتدخلاتها في الشئون العربية بجانب التدخلات التركية وكذا مكافحة الارهاب ، ستطرح على القمة المقبلة.

وحول موقف الجامعة العربية من القتلى والجرحى الذين سقطوا في مظاهرات "يوم الأرض "جراء استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب إسرائيل ضدهم ، قال زكي " يجب أن يكون تناولنا للقضية الفلسطينية من أمرين المشاكل اليومية والقضايا الاستراتيجية ، والمشاكل اليومية مثل مسيرات الأرض وما نجم عنها من الممارسات الإسرائيلية والعنف المفرط ليست جديدة للأسف ، وهي تدخل تحت إطار الممارسات اليومية ، ويجب ألا تبعدنا عن الاشكاليات الضخمة في القضية الفلسطنية".

وأدان حسام زكي هذه الممارسات الاسرائيلية ، لافتا إلى أن الجامعة العربية تؤيد كل تحرك يدين إسرائيل في أي محفل دولي ، وأوضح أن النقطة المهمة هي وضع القدس ووضع المفاوضات ومصير العملية السياسية والوساطة الأمريكية.