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استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص مستوطن

07:23 م الإثنين 09 أبريل 2018
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص مستوطن

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين استشهاد الشاب محمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس المحتلة ، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد زعمت أنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني من قبل مستوطن ، وادعى المستوطن أنه لاحظ أن الشاب بيده آلة غير واضحة ويتجه نحو تجمع للجنود ، حيث أصيب الشاب بجروح متفاوتة.

وقال نادي الأسير ـ في بيان ـ أن الشهيد مرشود أُصيب يوم أمس بجروح بليغة برصاص الاحتلال شرقي القدس قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الجريح مرشود ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 215 شهيدا.

هذا المحتوى من

القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي

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