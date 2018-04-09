روسيا ترد على وصف بشار الأسد بـ"الحيوان"

القاهرة - (مصراوى):

علق دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الاثنين، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بـ"الحيوان".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله: إن "الأسد هو الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، من وجهة نظرنا، بالطبع من غير المعقول أن يكون صحيحًا استخدام مثل هذه العبارات المهينة بحق الرئيس الشرعي للبلاد".

ويشار إلى أن ترامب قال في تغريدات تلت تقارير حول هجوم كيماوي في دوما بسوريا: "مات الكثيرون، من ضمنهم نساء وأطفال، بهجوم كيماوي بلا عقل في سوريا، الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان،" لافتا إلى أن "ثمنا كبيرا سيدفع."

ووقع هجوم يشتبه أنه كيماوي يوم السبت الماضي في منطقة دوما، وهي معقل للمعارضة السورية خارج العاصمة دمشق، مما أسفر عن مقتل سبعين شخصا على الأقل من بينهم أطفال.