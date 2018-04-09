ترامب: قرارات مهمة بشأن سوريا خلال 48 ساعة بعد اجتماع مع العسكريين

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيتخذ قرارًا هامًا بشأن سوريا خلال مدة زمنية أقصاها 48 ساعة، وذلك بعد الاجتماع مع المسئولين العسكريين بالولايات المتحدة.

وتقرر عقد اجتماع بين ترامب وقادته العسكريين وعلى رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس بعد الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما السورية والذي قالت مجموعات معارضة أنه أسفر عن مقتل 71 شخصًا على الأقل.

وأضاف ترامب بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة ستحدد ما إذا كانت روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم خلف هجوم دوما.

كما أدان الرئيس الأمريكي الهجمات التي وصفها بالشنيعة على المدنيين في سوريا.

وكان ترامب هاجم أمس الأحد روسيا وإيران بسبب دعمهم للرئيس السوري بشار الأسد، كما وصف الرئيس السوري بالحيوان وتعهد برد مناسب على الهجمات على دوما.

وقصفت طائرات إسرائيلية مطار "تيفور" العسكري السوري صباح اليوم ما أسفر عن قتلى وإصابات في صفوف العسكريين العاملين بالمطار.