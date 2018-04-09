احتجاز مسؤول في الشرطة الفرنسية على خلفية قتل جهادي لشرطي عام 2016

باريس - (د ب أ):

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، أنه جرى احتجاز مسؤول في الشرطة الفرنسية وابنته من بين ستة أشخاص آخرين على خلفية مقتل شرطي وشريكته في منزلها عام 2016 على يد متطرف إسلامي.

وقال مصدر قضائي في وقت سابق اليوم إن المحققين يعملون على معرفة ما إذا كان الستة قد لعبوا دورا في القتل الذي وقع في منطقة مانانفيل غرب باريس في يونيو من عام 2016 .

وكان المهاجم (25 عاما) قد طعن الزوجين حتى الموت، وقام على ما يبدو بعد ذلك، بإعلان ولائه لتنظيم داعش في مقطع فيديو نشره التنظيم بعد ذلك على الإنترنت.

وتمكنت الشرطة من قتل منفذ الهجوم بعد مداهمة المنزل. ونجا نجل الشريكين 3 أعوام من الهجوم.

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في هجمات إرهابية في فرنسا خلال عامي 2015 و2016. وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الشهر الماضي أن الشرطة نجحت في إحباط 51 هجوما منذ يناير من عام 2015.