أنباء عن اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على تشييد مطار

باريس - (د ب أ):

جرى نشر أكثر من ألفي من قوات الدرك الفرنسية، اليوم الاثنين، لإجلاء نشطاء معنيين بالبيئة احتلوا موقع مطار كان قد تم التخطيط منذ سنوات لتشييده في غرب البلاد .

وقال نيكول كلاين ،حاكم منطقة بايي دو لا لوار، إن أحد المتظاهرين اعتقل بعدما تردد أنه ألقى قنبلة حارقة على الشرطة.

وقال رئيس الدرك، ريشارد ليزوري، إن أحد الجنود أصيب بإصابات طفيفة عندما أصابت مادة شبه متوهجة خوذته.

وفي يناير، ألغى رئيس الوزراء إدوارد فيليب انشاء المطار المخطط له في نوتردام دي لوند، القريب من مدينة نانت وهو ما كان مقترحا في البداية في ستينيات القرن الماضي.

ولكنه قال إن عشرات النشطاء البيئيين الذين احتلوا الموقع يجب أن يغادروه "بحلول الربيع" أو سيواجهون الطرد القسري.

وذكر راديو فرانس إنفو إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالطين، بينما أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع.

وأضرم النشطاء النار في حواجز موضوعة على طول طريق عبر المنطقة، قبل بدء عملية الشرطة في الساعات الأولى من الصباح، حسبما قال ليزوري.