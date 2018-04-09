مسؤولان أمريكيان: إسرائيل هاجمت مطار التيفور السوري وأبلغت واشنطن مسبقا

واشنطن - (د ب ا):

أكد مسؤولان أمريكيان أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار التيفور في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين ،وأنها أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم قبل شنه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولان الأمريكيان، اللذان لم يتم تسميتهما، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأخبارية الأمريكية.

كانت الحكومة السورية أعلنت فور الهجوم أن عدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية استهدفت المطار، إلا أن البنتاجون نفى شن أي هجمات في سوريا. ولاحقا أكدت سوريا أن ما حدث "عدوان إسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) إن الغارة الجوية تسببت في سقوط عدد من القتلى لكنها لم تقدم أي أرقام محددة.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ، ومقره بريطانيا، إن 14 شخصًا من بينهم إيرانيون وثلاثة ضباط سوريين لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين إسرائيليتين استهدفتا القاعدة الجوية التيفور في محافظة حمص، وأطلقتان ثمانية صواريخ. وقالت إن سوريا أسقطت خمسة صواريخ بينما سقطت الثلاثة الأخرى في الجزء الغربي من القاعدة.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه الاتهامات.

منذ عام 2012 ، شنت إسرائيل هجمات داخل سورية أكثر من 100 مرة، واستهدفت معظمها قوافل الأسلحة المشبوهة المتجهة إلى حزب الله اللبناني ، الذي يقاتل إلى جانب قوات الحكومة السورية.

وفي الآونة الأخيرة ، ضربت إسرائيل نفس المطار في شهر فبراير ، بعد أن قالت إن طائرة إيرانية بدون طيار كانت قد انتهكت المجال الجوي الإسرائيلي أقلعت من المطار.