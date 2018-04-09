لافروف يدعو تركيا للخروج من عفرين السورية

إسطنبول - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفن تركيا إلى الخروج من عفرين بعدما حققت الأهداف المحددة لعمليتها العسكرية في الجيب الواقع بشمال سورية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لافروف قوله اليوم الاثنين: "نحن نتحرك دائما من حقيقة أن الطريق الأسهل لتطبيع الوضع في عفرين الآن، عندما يقول الممثلون الأتراك إن الأهداف الرئيسية تحققت هناك، هو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية".

وشدد لافروف في تصريحاته على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يخطط للاحتلال الدائم لعفرين كهدف لحملته العسكرية في المنطقة.

بدأت القوات التركية مدعومة بالمعارضة السورية عملية غصن الزيتون في يناير الماضي، لتفتح جبهة جديدة في الحرب السورية الممتدة منذ سبع سنوات.

وتستهدف العملية وحدات حماية الشعب الكردية وهي الحليف الرئيسي للغرب في القتال ضد داعش بسورية.

وتعتبر أنقرة هذه الوحدات منظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد في تركيا.

تدعم تركيا المعارضة السورية في الصراع بينما تمثل روسيا حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشار الأسد.

وقدر متحدث باسم الأمم المتحدة أن 167 ألف شخص نزحوا نتيجة للقتال في عفرين القريبة من الحدود التركية وتقع شمال غرب مدينة حلب.