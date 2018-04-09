تقارير: مقتل 3 إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور السوري

القاهرة- (مصراوي):

قُتِل 3 إيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري وسط سوريا فجر اليوم الاثنين، فيما أكد مسؤولان أمريكيان أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخططها المُسبقة للهجوم على سوريا، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة "ميزان" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن: "سيد عمار موسوي وأكبر زوار جنتي ومهدي لطفي نياسر"، قتلوا في الضربة الجوية التي نفذتها "مقاتلات النظام الصهيوني"، وفق قولها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بخططها للهجوم على منشآت عسكرية في سوريا فجر اليوم.

وبحسب" شبكة إن بى سي" الإخبارية، أكد مسؤولان أمريكيان أن الجيش الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجوم على المطار، في سوريا، الأمر الذي لم تُقّره إسرائيل رسميًا إلى الآن.

وأضافت، أن "إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الضربة الجوية قامت بها مقاتلتان من طراز "إف-15" تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية، وتم إسقاط 5 صواريخ بينما وصلت 3 صواريخ إلى الهدف.