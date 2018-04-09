وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد اتخاذ خطوات عسكرية ضد الأسد

واشنطن - (د ب أ):

قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن اتخاذ خطوات عسكرية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ليس مستبعدا بعد الهجوم الأخير الذي وقع في الغوطة الشرقية ويشتبه في أنه تم باستخدام الغاز السام.

وفي رده على سؤال من صحفي، قال ماتيس، اليوم الاثنين، إنه في هذه النقطة لا يستبعد أي شيء.

كان نشطاء أفادوا بأن الهجوم الذي وقع على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، السبت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإصابة نحو 1000 آخرين- تم باستخدام السلاح الكيماوي.

وأوضح ماتيس أن بلاده ستبحث الواقعة مع شركاء وحلفاء.

ووضع هذا الهجوم الغرب تحت ضغط، وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، على تويتر وهدد "الحيوان الأسد" بدفع "ثمن باهظ".