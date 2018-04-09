مصدر فرنسي: ماكرون يزور السعودية قبل نهاية العام الحالي

القاهرة- مصراوي:

أعلن مصدر في الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور السعودية قبل نهاية العام الحالي، حسبما أوردت قناة العربية.

وقال المصدر إن محادثات الرئيس الفرنسي والأمير محمد بن سلمان أسّست تفاهمًا شخصيًا بينهما، مُشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد دام 3 ساعات.

واتفق بن سلمان مع ماكرون على إصدار وثيقة استراتيجية قريبًا. كما أكّد الرئيس الفرنسي أن "السعودية حليفة لفرنسا"، وفق المصدر.

ووصل بن سلمان إلى فرنسا، بعد ظهر الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة، وتناول العشاء مساءً مع ماكرون في متحف اللوفر في وسط باريس.

في حين أمضى ولي العهد 3 أسابيع في الولايات المتحدة حيث عقد لقاءات ووقع اتفاقات عديدة، لن تستمرّ زيارته لفرنسا إلا 3 أيام وسط تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعماله الذي لا يزال غامضًا.