السعودية تتحرك لتنفيذ "قناة سلوى": الإمارات تمول وشركات مصرية تحفر

كتبت- رنا أسامة:

كشفت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل جديدة عن مشروع قناة سلوى البحرية، المُقرر إقامتها على الحدود بين المملكة وقطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المُطلعة"، قولها إنه "صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل".

ولم توضّح الصحيفة المُقرّبة من الحكومة جهة إصدار هذا التوجيه، فيما قالت إن جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص ستتولى تمويل المشروع بالكامل، على أن تكون السيادة سعودية كاملة.

وذكرت الصحيفة أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام حفر القناة المائية، رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، وفق قولها.

وقبل أيام، أعلن تحالف استثماري مشروعًا سياحيًّا متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من "سلوى" إلى "خور العديد"، بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وتشير التقارير الصحفية إلى أنه في حالة موافقة المسؤولين السعوديين على المشروع، فإنه قد يكتمل في غضون 12 شهرا.