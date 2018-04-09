أردوغان يهاتف مواطن تركي "أساءت معاملته" الشرطة الألمانية

إسطنبول - (د ب أ):

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بمواطن تركي في ألمانيا "أساءت معاملته" الشرطة الألمانية، بحسب بيانات وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وذكرت الأناضول اليوم الاثنين أن أردوغان اتصل بالمواطن التركي أمس الأحد، وتمنى له تحسن حالته واستعلم منه عن الواقعة.

وأضافت الأناضول أن التركي كان يحتج في ألمانيا ضد مظاهرة "لأنصار المنظمة الإرهابية الانفصالية" - والمقصود هنا أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه في سورية "وحدات حماية الشعب الكردية".

وبحسب بيانات الأناضول، فإن المواطن التركي تعرض "لإساءة معاملة" من قبل الشرطة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان ينتقد على نحو مستمر ما يعتبره تساهلا من جانب السلطات الألمانية في التعامل مع أنصار حزب العمال الكردستاني.