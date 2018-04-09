"الدفاع" الروسية: الفرق الطبية في دوما لم تستقبل أي حالات تسمم كيماوي

كتب - حاتم صدقي:

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن فرق الإسعاف في مدينة دوما السورية لم تستقبل أي مرضى يعانون من علامات التسمم الكيماوي.

وذكرت نشرة صحفية صادرة عن الوزارة، أن ممثلي مركز المصالحة أجروا مقابلات مع أطباء وموظفي المستشفى في مدينة دوما، وأنكروا التقارير التي تحدثت عن تلقي مرضى أعراض التسمم الكيماوي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية من قبل إن الهجمات الإعلامية على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية كانت تهدف إلى تغطية الإرهابيين وتبرير الإجراءات العسكرية الخارجية المحتملة.

وحذرت الوزارة من أي عمل عسكري يستند إلى تقارير بعيدة المنال ومصطنعة، مضيفة أنها قد تكون لها عواقب وخيمة، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وفي 7 أبريل، اتهمت وسائل إعلامية، دمشق باستخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية السورية.

وقال المستشار الأمني ​​للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم بوسرت في اليوم التالي إنه لم يستبعد أي إجراء عسكري ضد الحكومة السورية فيما يتعلق بالتقارير.