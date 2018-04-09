الصين تحظر بيع معدات حساسة إلى كوريا الشمالية

بكين- (أ ف ب):

أعلنت الصين أنها أوقفت تصدير منتجات وتقنيات ومعدات يمكن استخدامها لانتاج أسلحة تقليدية أو أسلحة دمار شامل إلى كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان مساء الأحد، إن هذا القرار اتخذ بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي على بيونجيانج للحد من برنامجيها النووي والبالستي.

وتشمل اللائحة 32 مادة "ذات استخدام مزدوج" عسكري ومدني واجهزة لتسريع الجزيئات وأجهزة للطرد المركزي ولمراقبة الاشعاعات وحتى برامج معلوماتية ومنتجات كيميائية تسمح بصنع اسلحة دمار شامل.

والصين هي الداعم الرئيسي دبلوماسيًا واقتصاديا لكوريا الشمالية. لكنها تعارض بشدة طموحات بيونجيانج النووية وتطبق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة.

وقد تراجعت صادراتها إلى كوريا الشمالية بنسبة 32,4 بالمئة في فبراير على مدى عام، بحسب أرقام الجمارك الصينية.

كما عززت بكين ضغوطها بشكل كبير على بيونجيانج عبر خفض شحنات النفط.

ويأتي اعلان بكين قبل قمة مقررة في 27 أبريل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان. كما يفترض أن تعقد قمة بين كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية مايو.