المرصد السوري: استمرار خروج مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، باستمرار عملية خروج مسلحي جيش الاسلام وعوائلهم والمدنيين، من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إنه خرجت إلى الآن نحو 26 حافلة وتوقفت عند أطراف الغوطة الشرقية، في انتظار استكمال القافلة، لبدء انطلاقها نحو الشمال السوري.

وحسب المرصد، من المرتقب أن تجري عملية الإفراج عن مزيد من المختطفين المدنيين والأسرى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها لدى جيش الإسلام، ممن اختطفوا وأسروا في أوقات سابقة، بعد أن جرت عملية الإفراج عن عشرات المختطفين من رجال ومواطنات وأطفال ليل أمس الأحد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاق النهائي الذي تم أمس، بين الروس والحكومة السورية من جهة، وجيش الإسلام من جهة أخرى.