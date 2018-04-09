مصدر يمني: مقتل 17 مدنيا في غارات لمقاتلات التحالف على تعز

صنعاء - (د ب أ):

أفاد مصدر محلي مسؤول يمني اليوم الإثنين بمقتل 17 مدنيا في قصف لمقاتلات التحالف بمحافظة تعز (275 كيلو مترا جنوب صنعاء).

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على منازل مدنيين في قرية "موقعة" بمديرية الصلو جنوب تعز، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا، بينهم 12 فرداً من أسرة واحدة، وإصابة شخص واحد .

وبحسب المصدر، فإن قرية موقعة تقع على مقربة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم تصدر قوات التحالف العربي حتى أي تصريح حول هذا القصف.

ويشهد عدد من المناطق بمحافظة تعز معارك متقطعة بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، والمسلحين الحوثيين من جهة ثانية، حيث يسيطر الطرف الأول على معظم أجزاء المدينة في حين يسيطر الطرف الثاني على أطرافها.

وتنفذ مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين في عدة محافظات يمنية من بينها تعز، ضمن عمليات التحالف العسكرية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.