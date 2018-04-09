محمد بن سلمان يلتقي مع رئيس الوزراء الفرنسي في باريس

القاهرة- (مصراوي):

أفادت قناة العربية، قبل قليل، بأن الأمير محمد بن سلمان يلتقي مع رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في العاصمة الفرنسية باريس.

يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يبدأها ولي العهد للعاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الاثنين، قادمًا من الولايات المتحدة.

ومن المُقرر أن يلتقي بن سلمان، خلال الزيارة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددًا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).