فرنسا تُساعد السعودية فى انشاء "أوركسترا" ودار للأوبرا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، اليوم الاثنين، مساعدة المملكة العربية السعودية فى انشاء أوركسترا ودار للأوبرا، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يُجريها الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الفرنسية، باريس، قادمًا من الولايات المتحدة.

ومن المُقرر أن يلتقي بن سلمان، خلال الزيارة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددًا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

يُشار إلى أن السعودية أعلنت، 22 فبراير الماضي، البدء في إنشاء أول دار للأوبرا، الخميس، في إطار تنمية قطاع الترفيه في المملكة على مدى السنوات المُقبلة، باستثمارات تصل إلى 64 مليار دولار أمريكي.