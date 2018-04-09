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برلين ترجح تورط حكومة الأسد في الهجوم الكيماوي بدوما

01:14 م الإثنين 09 أبريل 2018
برلين ترجح تورط حكومة الأسد في الهجوم الكيماوي بدوما

شتيفن زايبرت

برلين - (د ب أ):

ترجح الحكومة الألمانية تورط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد فيما يشتبه بأنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "يتعين تقديم المسؤولين عن استخدام الغاز السام والقصف المستهدف لمنشآت مدنية طبية للمحاسبة .. الملابسات حلول استخدام الغاز السام تشير أيضا إلى مسؤولية نظام الأسد".

وأكد زايبرت أنه لا ينبغي أن يبقى مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي دون عقاب.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية: "لا ينبغي الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وذكر زايبرت أنه بدون دعم روسيا وإيران ما كان باستطاعة الحكومة السورية مواصلة سياستها القائمة على الحل العسكري البحت للنزاع، مضيفا أن الدولتين مسؤولتان عن ردع النظام السوري، وقال: "يتعين على روسيا التخلي عن موقفها المعرقل في مجلس الأمن فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسورية".

برلين بشار الأسد سوريا هجوم كيماوي دوما الغوطة الشرقية

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