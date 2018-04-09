منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: قلق بالغ إزاء هجوم دوما

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تجمع معلومات عن أحدث هجوم في دوما السورية.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنها تجمع كل المعلومات المتاحة عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة دوما شرقي العاصمة السورية دمشق، وأشارت تقارير إلى أنه أسفر عن مقتل العشرات يوم السبت.

وقال أحمد أوزومجو مدير المنظمة في بيان: "نبدي قلقنا البالغ على الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في السابع من أبريل في دوما".

ودعت المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبولندا، وهولندا، والسويد، والكويت، وبيرو، وساحل العاج لعقد اجتماع عاجل اليوم لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقارير حول وقوع هجمات لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.