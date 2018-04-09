لافروف: اتهام دمشق بشن هجوم كيماوي في دوما "استفزاز"

موسكو - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهام الحكومة السورية بتنفيذ هجوم كيماوي على بلدة دوما بالغوطة الشرقية بأنه "استفزاز".

ودعا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق نزيه في الاستخدام الكيماوي المزعوم في دوما.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن عسكريين متخصصين من روسيا زاروا موقع الهجوم المزعوم ولم يرصدوا أي أثر لاستخدام غاز الكلور.

وفيما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي لمطار التيفور العسكري السوري اليوم، اعتبر لافروف أن هذا الأمر يمثل "تطورا خطيرا".

كانت منظمات إغاثية أكدت مقتل العشرات أمس الأول السبت جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية "اسطوانة مملة غير مقنعة".