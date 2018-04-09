ما هو مطار "التيفور" العسكري السوري الذي استهدفته إسرائيل اليوم؟

كتبت- رنا أسامة:

قصفت طائرات، يُعتقد أنها إسرائيلية، مطار التيفور العسكري في وسط سوريا، فجر الاثنين، موقعة ما لا يقل عن 14 قتيلًا، بينهم إيرانيون، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن طائرتي "اف-15" تابعتين للجيش الإسرائيلي قصفتا مطار التيفور العسكري بصواريخ موجّهة عن بُعد، انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري.

وأضافت الوزارة أن الطائرتين قصفتا المطار بـ8 صواريخ، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوية التابعة لنظام الأسد دمّرت 5 من الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

ويُطلق على المطار المستهدف اسم "مطار التياس العسكري"، إلا أنه أكثر شيوعًا بـ"التيفور"، ويُعرف اختصارًا بـ T-4، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار.

ويُعد من أهم المطارات العسكرية وأكبرها في سوريا، ويبعُد حوالي 50 كيلومترًا شرق مدينة تدمُر في حمص.

ويُمثّل نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، إذ يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعِتاد للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب، بحسب تقارير إعلام سورية.

يحتوي المطار العسكري على 54 حظيرة إسمنتيّة ومُدرّج رئيسي ومدرجين ثانويين، طول كلٍ منهما يقارب الـ 3 كيلومتر. أغلب طائراته حديثة مثل "ميج 29" و"ميج 27" و"سوخوي 35".

يمتلك دفاعات جوية متطورة للغاية، وأجهزة رادار قصيرة التردد، وآليات عسكرية، وعشرات الدبابات من أحدث الطرازات مثل T82.

يضم بداخله خبراء من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بينهم ضباط وصف ضباط وعساكر. ويُصنّف كأحد أهم المطارات العسكرية أمنيًا واستراتيجيًا لحدوده مع العراق وإحداثياته المتطورة.

خلال السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين، سُمِح للاتحاد السوفياتي الوصول إلى قاعدة تياس الجوية لنشر دورية من الطائرات البحرية.

واستُخدِم من قِبل سلاح الجو السوري لشنّ ضربات جوية ضد قوات المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية.

ولا يُعد استهداف التيفور العسكري سابقة من نوعه، إذ تعرّض "لأول قصف إسرائيلي" في 10 فبراير الماضي، أوقع 3 قتلى إضافة غلى تدمير مستودع ذخيرة وسيارة.

وتعرّض المطار لسقوط قذائف وانفجارات بسيارات مُفخّخة من قبل مسلحي تنظيم داعش في عامي 2015 و2016.

واستُهدِفت القاعدة الروسية في مطار التيفور العسكري في مايو 2016، من قِبل تنظيم داعش، ما تسبّب في إلحاق الضرر بـ4 مروحيات و20 شاحنة ذخيرة، حسبما أظهرت صور التقطتها شركة "سترانفور" الأمريكية للدراسات الأمنية والاستراتيجية.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي، وقتذاك، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا): إن "قاعدة تي- 4 الجوية تضررت بشكل كبير بسبب قصف مدفعي نفذه داعش، وبدت تحديدا 4 مروحيات روسية هجومية من طراز إم.آي- 24 وكأنها دمرت تماما". الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية لاحقًا.