"مسيرات العودة" في غزة تدعو للاحتشاد الجمعة المقبلة لحرق أعلام إسرائيل

غزة - (د ب أ):

قررت اللجنة القائمة على مسيرات العودة في قطاع غزة اليوم الاثنين اعتبار يوم الجمعة القادم يوماً للاحتشاد الشعبي قرب السياج الفاصل مع إسرائيل تحت عنوان (رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل).

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ، في بيان عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة، على أهداف المسيرات "باعتبارها وسيلة كفاحية شعبية سلمية مستمرة".

وقالت الهيئة إن المسيرات "تعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً".

وأضافت أن رسالة المسيرات "أن الشعب الفلسطيني موحد في تصديه للاحتلال ورفضه لمشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن الأمريكية أو الحلول الإقليمية".

وكان فلسطيني توفي اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة يوم الجمعة قبل الماضي ما رفع إجمالي حصيلة القتلى إلى 30 منذ بدء "مسيرات العودة" الشعبية في 30 من الشهر الماضي.

ويقوم على مسيرات العودة ، غير المسبوقة في قطاع غزة ، لجنة تنسيقية تضم فصائل فلسطينية وجهات حقوقية وأهلية ، وتستهدف استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية السبعين ليوم النكبة الفلسطينية.

من جهتها اعتبرت حركة "حماس" أن شن إسرائيل فجر اليوم غارتين على قطاع غزة "يعكس أزمتها الداخلية" في مواجهة مسيرات العودة الشعبية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان ، إن "القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة يعكس عمق الأزمة الداخلية وحالة الإرباك التي يعيشها الكيان أمام نجاح الجماهير الفلسطينية عبر مسيرات العودة في كسر هيبتها وفضح جرائمها".

وأضاف برهوم أن إسرائيل "أرادت بهذا التصعيد خلط الأوراق كي تغطي على أزمتها وجرائمها بحق المتظاهرين العزل وقتل الأطفال والصحفيين، وهذا لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على الاستمرار في هذه الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على تسلل ثلاثة فلسطينيين وزرع عبوات ناسفة يدوية الصنع قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة أمس.