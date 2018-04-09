اتهام رئيس كوريا الجنوبية الأسبق بارتكاب جرائم فساد

سول - (د ب أ):

وجه الادعاء الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، سلسلة من الاتهامات المتعلقة بالفساد للرئيس الكوري الأسبق لي ميونج باك، شملت قبول رشاوى بقيمة ملايين الدولارات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم اتهام لي، الذي تولى منصب رئيس كوريا الجنوبية في الفترة من 2008 إلى 2013، بارتكاب 16 تهمة شملت قبول رشوة وإساءة استخدام السلطة والاختلاس. ويشار إلى أن لي ميونج قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.

وأشارت يونهاب إلى أنه يشتبه أن لي ميونج قبل رشاوى بقيمة4ر10 مليون دولار من جماعات من بينها وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية بالإضافة لشركة سامسونج إلكترونكس، التي تكفلت بتكاليف قانونية بقيمة عدة ملايين من الدولارات لشركة يعتقد أن لي ميونج يمتلكها.

وتأتي هذه الأنباء بعد ثلاثة أيام من إصدار حكم بسجن الرئيسة السابقة باك كون هيه لمدة 24 عاما لإدانتها بـ 16 تهمة فساد تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وتسريب وثائق حكومية.