ولي العهد السعودي تناول العشاء مع ماكرون في متحف اللوفر

باريس – (أ ف ب):

تناول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في متحف اللوفر مساء الأحد، وذلك بعد وصوله إلى فرنسا وسط تكتم تام، في زيارة تستمر ثلاثة أيام لعرض إصلاحاته وتعزيز العلاقات مع باريس بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية.

وفي سياق حملة دبلوماسية يقوم بها بهدف التقرب من الغرب، حطت طائرة ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما الاحد قرابة الساعة 11,00 (9,00 ت غ) في مطار لو بورجيه قرب باريس حيث كان في استقباله وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وبعد تكهنات كثيرة أحاطت بجدول أعمال بن سلمان، أعلن الإليزيه ليل الأحد أن الأمير قد تناول العشاء مع ماكرون في متحف اللوفر الذي تم تطويقه أمنيا.

وتم في اللحظة الاخيرة إلغاء زيارة كانت مقررة للأمير برفقة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الاثنين الى "المحطة إف" (ستاسيون إف) الحاضنة للشركات الناشئة.

وذكر مصدر قريب من الوفد السعودي انه سيتم توقيع نحو 18 بروتوكول اتفاق في مجالات السياحة والطاقة والنقل. وسيعلن ايضا عن اتفاقية تعاون لتطوير منطقة العلا في الحجاز حيث توجد آثار تاريخية هامة وخصوصا مدائن صالح.