البحرية الإسرائيلية تفتح النار صوب مراكب صيادين في بحر غزة

رام الله - (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني بأن البحرية الإسرائيلية فتحت صباح اليوم الاثنين نيران أسلحتها الرشاشة على صيادين ومراكبهم في بحر مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن صيادين أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت أكثر من مرة النار صوب الصيادين ومراكبهم في بحر المدينة، دون أن يصاب أي منهم بأذى.

كان ثلاثة صيادين فلسطينيين قد أصيبوا قبل أيام جراء إطلاق نار من قوات البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل بحر مدينة غزة.

عادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي اعتقال واستهداف الصيادين في قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم التي يحددها بستة أميال فقط بدعوى منع أي عمليات تهريب عبر البحر.