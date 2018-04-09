الجامعة العربية تؤكد توجيه دعوة إلى قطر لحضور القمة العربية في السعودية

كتب – محمد مكاوي:

أكد الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، توجيه دعوة إلى قطر لحضور القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن عفيفي قوله "بالفعل تم توجيه الدعوة إلى قطر لحضور القمة".

وكان مصدر دبلوماسي عربي كشف لصحيفة "الراي" الكويتية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل في 15 أبريل الجاري.

وشاركت قطر في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في الشهر الماضي، ومثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قالت إن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة.

وأضافت الخاطر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية "نجدد التزامنا بالحوار لحل الأزمة، مستبعدة تناول الأزمة في القمة: "في حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مراراً، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في الخامس من يونيو الفائت العلاقات مع قطر واتهموها بدعم وتمويل الإرهاب وهو ما تواصل الدوحة على نفيه.

وقدمت الدول الأربع إلى الكويت التي تقوم بالوساطة قائمة من 13 مطلبا لحل الأزمة أبرزها قطع العلاقات مع إيران وغلق قناة الجزيرة وكذلك القاعدة العسكرية التركية. وهو ما ترفضه قطر وتعتبره "انتهاكا لسيادتها".

وأغلقت الدول الأربع المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية، وكذلك أغلقت السعودية منفذ "سلوى" البري الحدودي الوحيد مع قطر.