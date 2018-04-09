روسيا: طائرتان إسرائيليتان استهدفتا مطار التيفور العسكري السوري

موسكو - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرتين إسرائيليتين استهدفتا مطار التيفور العسكري السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وكانت الولايات المتحدة نفت مسؤوليتها، عن قصف قاعدة تيفور الجوية السورية بالقرب من حمص، والتي قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها تعرضت لقصف بصواريخ، يرجح أنها أمريكية، فجر اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها لا تنفذ قصفا جويا في سوريا، "في الوقت الراهن"، ما يمثل نفيا رسميا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية السورية.

وقال التلفزيون الحكومي السوري إن أصوات انفجارات هائلة سُمعت، بالقرب من القاعدة العسكرية، وإن ضحايا سقطوا جراء القصف.

وحينما وجه سؤال بهذا الخصوص إلى متحدثة رسمية إسرائيلية عن تلك الانفجارات رفضت التعليق.

وكانت إسرائيل قد قصفت مواقع عسكرية سورية، عدة مرات من قبل، بما في ذلك بعض القواعد العسكرية لمليشيات مدعومة من إيران، تقاتل إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.