الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع عسكري لحركة حماس في قطاع غزة

غزة- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته أغارت صباح الإثنين، على هدف تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "فيسبوك"، إن قصف "هدف إرهابي في مجمع عسكري تابع لحماس" جاء "ردا على تسلل خلية مخربين وزرع عبوات ناسفة يدوية الصنع أمس".

وأضاف أن الجيش "ينظر ببالغ الخطورة إلى المحاولة التي تقودها حماس لتحويل منطقة السياج الأمني إلى ساحة قتال بما فيها محاولات المساس بالبنية التحتية الأمنية والدفاعية".

وقال إن الجيش "لن يسمح بالاستخدام السخيف للمدنيين غطاء لارتكاب اعتداءات تخريبية ضد مواطني إسرائيل"، وجدد تحميل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري وينطلق من القطاع.

من جانبها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القصف "استهدفت موقعا للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالموقع"، وأضافت أن الطائرات قصفت أيضا "موقعا لكتائب القسام شرق مخيم جباليا ملحقة به أضرارا مادية".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية العثور على عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع عند السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين عبروا الحدود من قطاع غزة وسرعان ما عادوا أدراجهم.

ومنذ 30 مارس، لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم وأصيب الآلاف جراء التوترات على طول الحدود.

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