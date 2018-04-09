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فرنسا تنفي قصف مطار التيفور العسكري في سوريا

09:21 ص الإثنين 09 أبريل 2018
فرنسا تنفي قصف مطار التيفور العسكري في سوريا

باريس- أ ش أ:
نفت فرنسا أن تكون قد شنت غارات فجر اليوم الإثنين على مطار التيفور العسكري في سوريا قرب مدينة حمص.
وقال العقيد باتريك ستيجر المتحدث باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية -في تصريح اليوم-، إن الجيش الفرنسي لم يقصف مطار التيفور العسكري بين حمص و تدمر في سوريا، مضيفا:" هذا ليس نحن".
وكانت قاعدة التيفور الجوية تعرضت فجر اليوم لهجوم صاروخي أوقع عددا من القتلى والجرحى وذلك في أعقاب اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين بالغوطة الشرقية وتحذير الرئيس الامريكي دونالد ترامب للنظام السوري بدفع ثمن باهظ.

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