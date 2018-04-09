منظمة التحرير الفلسطينية: حق العودة أساسي ولن نتنازل عنه أو نساوم فيه

رام الله- أ ش أ:

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن حق العودة هو حق أساسي ولن نتنازل عنه ولن نساوم فيه، مطالبة العالم بضرورة أن يحترم قوانينه وقراراته التي أقرها سابقا وأن يطبقها.

وأضافت عشراوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين-، "أن الفلسطينيين لن يرضوا أن يتم حرمانهم وحدهم من تطبيق القانون، في حين تبقى إسرائيل معفاة من المحاسبة والمساءلة والملاحقة القضائية والقانونية ومن أي نوع من القانون الدولي".

ودعت إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه فيما يتعلق بمصالحنا وحقوقنا، وألا نبقى نحن كفلسطينيين محرومين من حماية القانون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل في مخالفة القانون الدولي وبالتالي تعاقب الضحية دوما.

وأكدت أن إسرائيل تقوم بمجازر قتل المدنيين خاصة في إطار حق العودة المكفول دوليا واستهداف الصحفيين والأطفال والنساء، معربة عن أسفها لعدم وجود أي تدخل لردعها ومحاسبتها، لافتة إلى أن هذا ما يزيد الجريمة إيذاء وإيلاما.

وشددت على ضرورة أن تكون أي حلول للقضية الفلسطينية مبنية على أساس قرار دولي ملتزم بالقانون الدولي والتدخل الدولي؛ لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ولإيجاد حل عادل وحقيقي ودائم لها، باعتبار حق السيادة وإقامة دولة وعاصمتها القدس هو الهدف من أي عملية سياسية ولكن في غياب ذلك سنستمر في إرسال رسائل إلى العالم بأن حقوقنا لا تزال تهدر.

وقالت عشراوي: "إن الشعب الفلسطيني حي ومصر على حقوقه وقضيته وحق العودة وانتمائه لأرضه وتاريخه وثقافته وبالتالي لن يرضى ولن يرضخ لكل الانتهاكات والمساومات التي تمارسها إسرائيل".

وأكدت أن الطرق الإبداعية والخلاقة في مواجهة القمع الإسرائيلي هي دليل ليس فقط على انتمائنا للحياة وفلسطين، لكن بالتزام هذا الشعب الفلسطيني بوسائل المقاومة الحضارية التي تفضح العنف الإسرائيلي وممارساته الخارجة عن القانون.