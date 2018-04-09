بعد هجمات الكيمياوي.. ماكرون وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

باريس- أ ش أ:

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث الوضع في سوريا.

وأدان الرئيس ماكرون، بشدة الهجمات الكيميائية التي استهدفت في 7 أبريل الجاري السكان في دوما بالغوطة الشرقية، بحسب بيان للإليزيه الذي أشار إلى قيام الرئيسين بتبادل المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية وإلى إعطائهم توجيهات بزيادة التنسيق بينهما خلال الأيام القادمة.

كما اتفق الرئيسان على تنسيق تحركاتهما بمجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع في وقت لاحق اليوم بنيويورك لإدانة عدم احترام القرار 2401 والاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية، فضلا عن المطالبة بتحديد المسئولين عن الاعتداءات المشار إليها.

واختتم بيان الإليزيه بأن الرئيسين ماكرون وترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن بشكل وثيق.